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Науковці знайшли місце на Землі, де немає жодного живого організму

Наша нездатність виявити мікроби або мікробну активність у певних ґрунтах передбачає, що ці поверхневі ґрунти є межею мікробної активності та здатності до виживання, обумовленою холодними, сухими та солоними умовами навколишнього середовища
Вчені з’ясували, що на льодовику Шеклтон в Антарктиді немає жодного живого організму.
Науковці знайшли місце на Землі, де немає жодного живого організму Фото: Volodymyr Goinyk/Shutterstock.com
Це насправді дуже важливе відкриття, що, можливо, допоможе у майбутніх пошуках життя на інших планетах, повідомляє IFL Science.
 
Як зазначається, мікроскопічні істоти: бактерії, амеби, археї тощо живуть практично по всій Землі - починаючи з дна океану та закінчуючи найвищою точкою планети.
 
Існує поширена думка, що мікроорганізми існують у будь-яких середовищах. Але тепер вченим вдалося виявити незвичайне місце, де немає жодної форми життя, й для цього навіть не довелося летіти на іншу планету.
 
Льодовик Шеклтон є настільки унікальним поєднанням холоду, сухості та солоності, що став одним з найменш пристосованих для життя місць на Землі, навіть для мікробів, які в земних умовах адаптуються практично скрізь.
 
"Наша нездатність виявити мікроби або мікробну активність у певних ґрунтах передбачає, що ці поверхневі ґрунти є межею мікробної активності та здатності до виживання, обумовленою холодними, сухими та солоними умовами навколишнього середовища", - зазначили дослідники.
 
Мікроби - одна з "найбільших ставок" у пошуках позаземного життя, багато астробіологів останнім часом радіють, зважаючи на перспективу віднайти купу мікроскопічних істот на Марсі.
 
Але якщо на Землі є місця, де можна не знайти навіть мікробів, то знайти таких істот на Марсі, мабуть, буде дуже нелегко, зазначає видання.
 
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26 07 2021 10:35
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