Науковці знайшли місце на Землі, де немає жодного живого організму

Наша нездатність виявити мікроби або мікробну активність у певних ґрунтах передбачає, що ці поверхневі ґрунти є межею мікробної активності та здатності до виживання, обумовленою холодними, сухими та солоними умовами навколишнього середовища

Вчені з’ясували, що на льодовику Шеклтон в Антарктиді немає жодного живого організму.

Це насправді дуже важливе відкриття, що, можливо, допоможе у майбутніх пошуках життя на інших планетах, повідомляє IFL Science.

Як зазначається, мікроскопічні істоти: бактерії, амеби, археї тощо живуть практично по всій Землі - починаючи з дна океану та закінчуючи найвищою точкою планети.

Існує поширена думка, що мікроорганізми існують у будь-яких середовищах. Але тепер вченим вдалося виявити незвичайне місце, де немає жодної форми життя, й для цього навіть не довелося летіти на іншу планету.

Льодовик Шеклтон є настільки унікальним поєднанням холоду, сухості та солоності, що став одним з найменш пристосованих для життя місць на Землі, навіть для мікробів, які в земних умовах адаптуються практично скрізь.

"Наша нездатність виявити мікроби або мікробну активність у певних ґрунтах передбачає, що ці поверхневі ґрунти є межею мікробної активності та здатності до виживання, обумовленою холодними, сухими та солоними умовами навколишнього середовища", - зазначили дослідники.

Мікроби - одна з "найбільших ставок" у пошуках позаземного життя, багато астробіологів останнім часом радіють, зважаючи на перспективу віднайти купу мікроскопічних істот на Марсі.

Але якщо на Землі є місця, де можна не знайти навіть мікробів, то знайти таких істот на Марсі, мабуть, буде дуже нелегко, зазначає видання.