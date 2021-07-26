ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВчені з’ясували, що на льодовику Шеклтон в Антарктиді немає жодного живого організму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Науковці знайшли місце на Землі, де немає жодного живого організму
Наша нездатність виявити мікроби або мікробну активність у певних ґрунтах передбачає, що ці поверхневі ґрунти є межею мікробної активності та здатності до виживання, обумовленою холодними, сухими та солоними умовами навколишнього середовища
Фото: Volodymyr Goinyk/Shutterstock.com
Це насправді дуже важливе відкриття, що, можливо, допоможе у майбутніх пошуках життя на інших планетах, повідомляє IFL Science.
Як зазначається, мікроскопічні істоти: бактерії, амеби, археї тощо живуть практично по всій Землі - починаючи з дна океану та закінчуючи найвищою точкою планети.
Існує поширена думка, що мікроорганізми існують у будь-яких середовищах. Але тепер вченим вдалося виявити незвичайне місце, де немає жодної форми життя, й для цього навіть не довелося летіти на іншу планету.
Льодовик Шеклтон є настільки унікальним поєднанням холоду, сухості та солоності, що став одним з найменш пристосованих для життя місць на Землі, навіть для мікробів, які в земних умовах адаптуються практично скрізь.
"Наша нездатність виявити мікроби або мікробну активність у певних ґрунтах передбачає, що ці поверхневі ґрунти є межею мікробної активності та здатності до виживання, обумовленою холодними, сухими та солоними умовами навколишнього середовища", - зазначили дослідники.
Мікроби - одна з "найбільших ставок" у пошуках позаземного життя, багато астробіологів останнім часом радіють, зважаючи на перспективу віднайти купу мікроскопічних істот на Марсі.
Але якщо на Землі є місця, де можна не знайти навіть мікробів, то знайти таких істот на Марсі, мабуть, буде дуже нелегко, зазначає видання.
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26 07 2021 10:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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