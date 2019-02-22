МОЗ: Амосова з прихильниками знову штурмують медуніверситет імені Богомольця
Вранці в п'ятницю Амосова намагалася потрапити в будівлю університету з невідомими людьми спортивної зовнішності.
"Сьогодні відбулася чергова спроба екс-ректора та її прихильників потрапити в будівлю ректорату НМУ ім. О.О. Богомольця. Близько 08:00 біля адміністративної будівлі університету Амосова і люди спортивної зовнішності намагалися потрапити в будівлю, не маючи для цього жодних законних підстав", - повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Співробітники університету викликали поліцію. Не дочекавшись приїзду поліцейських, Амосова та її прихильники пішли, а після від'їзду поліцейських знову повернулися.
У МОЗ підкреслюють, що не підтримують таких дій екс-керівника вузу і мають намір вживати всіх необхідних заходів у рамках чинного законодавства.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України розпорядився об’єднати Одеський національний медичний університет і Кримський державний медичний університет імені Георгієвського.
Як відомо, 10 грудня в МОЗ заявили, що близько 8:00 невідомі особи силою захопили будівлю закладу та не пускають працівників на робочі місця.
У свою чергу в поліції запевнили, що інформація МОЗ це не відповідає дійсності.
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