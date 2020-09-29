МОЗ хоче запровадити тарифний пакет послуг для вагітних

Міністерство охорони здоров’я у бюджетному запиті на 2021 рік ініціює запровадження тарифного пакета послуг з ведення вагітності в амбулаторних умовах. Він становитиме 1 026 грн на місяць за одну вагітну.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє "Громадське".

За його словами, хоча рівень материнської та малюкової смертності в Україні знижується, він все ще залишається високим — в 1,5-3 рази вищим, ніж у Європі.

Для того, щоб зменшити рівень смертності, як уточнив Степанов, за вагітними жінками необхідний ретельний догляд в медичних установах.

Що це за пакет?

Пакет безоплатних послуг з ведення вагітності включатиме збір анамнезу, огляд, УЗД, кардіотокографію, лабораторну діагностику. Загальний прогнозний обсяг фінансування цього тарифного пакета на 2021 рік — 2,2 млрд грн.

Водночас Максим Степанов підкреслив, що одночасно із введенням нового тарифу запровадять певні вимоги до первинної медичної допомоги стосовно якості надання послуг вагітним.

«Одна із основних змін, яку ми хочемо запровадити для розбудови медичної системи, — це контроль якості надання медичної допомоги. Для нас важливо, щоб весь процес лікування був якісним», — додав очільник МОЗ.

Що там в бюджеті?

У пропозиціях Міністерства охорони здоров’я до проєкту держбюджету на 2021 рік передбачили збільшення фінансування програми медичних гарантій до 225 млрд грн, що складає 5% ВВП країни. Водночас цей бюджет ще не розглянули парламентарі.



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