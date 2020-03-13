МОЗ ініціює позачергове засідання Ради заради закону про коронавірус

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець виступив за скликання позачергового засідання Верховної Ради для голосування за законопроєкт, який передбачає заходи із захисту України від протидії коронавірусу SARS-CoV-2.

Таку ініціативу міністр озвучив перед засіданням уряду 13 березня, передає пресслужба МОЗ, зазначає "Громадське".

"Ми повинні захистити Україну від коронавірусу і мінімізувати розповсюдження інфекції. Для цього потрібно об’єднатися усім гілкам влади та усім політичним силам. Настав час дієвих заходів, тому я пропоную скликати позачергове засідання Верховної ради, на якому ухвалити відповідний закон", - сказав він.

Нагадаємо, що в Україні введуть карантин та хочуть схвалити новий закон у зв’язку з коронавірусом