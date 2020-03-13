ЗДОРОВ'Я НОВИНИМіністр охорони здоров’я Ілля Ємець виступив за скликання позачергового засідання Верховної Ради для голосування за законопроєкт, який передбачає заходи із захисту України від протидії коронавірусу SARS-CoV-2.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОЗ ініціює позачергове засідання Ради заради закону про коронавірус
Таку ініціативу міністр озвучив перед засіданням уряду 13 березня
Фото: МОЗ
Таку ініціативу міністр озвучив перед засіданням уряду 13 березня, передає пресслужба МОЗ, зазначає "Громадське".
"Ми повинні захистити Україну від коронавірусу і мінімізувати розповсюдження інфекції. Для цього потрібно об’єднатися усім гілкам влади та усім політичним силам. Настав час дієвих заходів, тому я пропоную скликати позачергове засідання Верховної ради, на якому ухвалити відповідний закон", - сказав він.
Нагадаємо, що в Україні введуть карантин та хочуть схвалити новий закон у зв’язку з коронавірусом
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13 03 2020 11:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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