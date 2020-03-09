ЗДОРОВ'Я НОВИНИКабінет міністрів України виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату "Ремдесивір" для лікування коронавірусної хвороби. Україна спирається на досвід міжнародних колег.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОЗ назвав препарат, який буде закуповувати для лікування COVID-19
"Це лікарський засіб, який на сьогодні не зареєстрований в Україні. Але закон дозволяє нам завести його й централізовано закупити"
УНІАН
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК - Україна.
Він зазначив, що МОЗ досяг домовленостей з компанією виробником.
"Це лікарський засіб, який на сьогодні не зареєстрований в Україні. Але закон дозволяє нам завести його й централізовано закупити", - заявив він
Степанов додає, що цей препарат включений до національного протоколу лікування COVID-19 й показує достатні результати.
Нагадаємо, що 3 вересня в Україні 128 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали.
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