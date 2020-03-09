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МОЗ назвав препарат, який буде закуповувати для лікування COVID-19

"Це лікарський засіб, який на сьогодні не зареєстрований в Україні. Але закон дозволяє нам завести його й централізовано закупити"
Кабінет міністрів України виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату "Ремдесивір" для лікування коронавірусної хвороби. Україна спирається на досвід міжнародних колег.
МОЗ назвав препарат, який буде закуповувати для лікування COVID-19 УНІАН

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК - Україна.

Він зазначив, що МОЗ досяг домовленостей з компанією виробником.

"Це лікарський засіб, який на сьогодні не зареєстрований в Україні. Але закон дозволяє нам завести його й централізовано закупити", - заявив він

Степанов додає, що цей препарат включений до національного протоколу лікування COVID-19 й показує достатні результати.

Нагадаємо, що 3 вересня в Україні 128 228 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2710 летальних, 59 676 пацієнтів одужали.

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03 09 2020 11:20
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