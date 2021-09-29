НОВИНИДо кінця цього тижня інноваційні препарати для лікування коронавірусу Бамланівімаб (Bamlanivimab) та Етесевімаб (Etesevimab) надійдуть до кожної області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОЗ обіцяє, що до кінця тижня інноваційні COVID-ліки будуть у кожній області
Моноклональні антитіла - це білки, розроблені в лабораторії з однієї клітини, які імітують здатність імунної системи боротися з інфекцією COVID-19... Ліки з моноклональними антитілами можна призначати пацієнтам з COVID-19, що не потребують кисню, але належать до групи високого ризику тяжкого перебігу хвороби
Фото: з вільного доступу
Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда, передає Укрінформ.
"Минулого тижня ми розпочали розвозити у регіони ліки від COVID-19 - Бамланівімаб та Етесевімаб. Ліки вироблені у США, в Україну їх передали за сприяння Посольства України в США як гуманітарний вантаж... До кінця цього тижня вони мають доїхати до кожної області. Як ними користуватися, прописано в оновленому протоколі лікування ковіду", - зазначив Комаріда.
Він додав, що ці інноваційні препарати лікують коронавірус завдяки моноклональним антитілам: "Моноклональні антитіла - це білки, розроблені в лабораторії з однієї клітини, які імітують здатність імунної системи боротися з інфекцією COVID-19... Ліки з моноклональними антитілами можна призначати пацієнтам з COVID-19, що не потребують кисню, але належать до групи високого ризику тяжкого перебігу хвороби".
Перший заступник міністра додав, що Європейська комісія підписала контракт на постачання цих препаратів і рамкову угоду про спільні закупівлі з фармацевтичною компанією Eli Lilly.
Як повідомлялося, 21 вересня в Україну було доставлено 20 тис. флаконів Бамланівімабу та 40 тис. флаконів Етесевімабу - інноваційних ліків прямої дії на коронавірус.
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