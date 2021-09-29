МОЗ обіцяє, що до кінця тижня інноваційні COVID-ліки будуть у кожній області

Моноклональні антитіла - це білки, розроблені в лабораторії з однієї клітини, які імітують здатність імунної системи боротися з інфекцією COVID-19... Ліки з моноклональними антитілами можна призначати пацієнтам з COVID-19, що не потребують кисню, але належать до групи високого ризику тяжкого перебігу хвороби

До кінця цього тижня інноваційні препарати для лікування коронавірусу Бамланівімаб (Bamlanivimab) та Етесевімаб (Etesevimab) надійдуть до кожної області.

Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда, передає Укрінформ.

"Минулого тижня ми розпочали розвозити у регіони ліки від COVID-19 - Бамланівімаб та Етесевімаб. Ліки вироблені у США, в Україну їх передали за сприяння Посольства України в США як гуманітарний вантаж... До кінця цього тижня вони мають доїхати до кожної області. Як ними користуватися, прописано в оновленому протоколі лікування ковіду", - зазначив Комаріда.

Він додав, що ці інноваційні препарати лікують коронавірус завдяки моноклональним антитілам: "Моноклональні антитіла - це білки, розроблені в лабораторії з однієї клітини, які імітують здатність імунної системи боротися з інфекцією COVID-19... Ліки з моноклональними антитілами можна призначати пацієнтам з COVID-19, що не потребують кисню, але належать до групи високого ризику тяжкого перебігу хвороби".

Перший заступник міністра додав, що Європейська комісія підписала контракт на постачання цих препаратів і рамкову угоду про спільні закупівлі з фармацевтичною компанією Eli Lilly.

Як повідомлялося, 21 вересня в Україну було доставлено 20 тис. флаконів Бамланівімабу та 40 тис. флаконів Етесевімабу - інноваційних ліків прямої дії на коронавірус.

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