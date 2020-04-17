МОЗ перезапустило чатбота по коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я перезапустило чатбота, що надає актуальну інформацію про коронавірусну хворобу.

Чатбот надає актуальну інформацію про коронавірусну хворобу, верифіковану МОЗ України, зокрема, статистику захворюваності, оновлену інформацію про карантинні обмеження, гарячі лінії, на які можна дзвонити одразу зі смартфона. Радить, як захистити себе та близьких. Підказує, як діяти у різних ситуаціях, пов’язаних із коронавірусною хворобою, згідно з протоколами МОЗ.

Відсьогодні в чатботі вже можна підписатись на щоденну розсилку даних щодо статистики захворюваності. Згодом функціонал буде розширено.

Щоб скористатися чатботом, перейдіть за посиланнями: https://t.me/ivanmaskbot

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали.