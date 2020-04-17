Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

МОЗ перезапустило чатбота по коронавірусу

Відтепер чатбот на ім’я Іван Маск працює в Telegram
Міністерство охорони здоров'я перезапустило чатбота, що надає актуальну інформацію про коронавірусну хворобу.
МОЗ перезапустило чатбота по коронавірусу telegram.org/COVID19_Ukraine

Чатбот надає актуальну інформацію про коронавірусну хворобу, верифіковану МОЗ України, зокрема, статистику захворюваності, оновлену інформацію про карантинні обмеження, гарячі лінії, на які можна дзвонити одразу зі смартфона. Радить, як захистити себе та близьких. Підказує, як діяти у різних ситуаціях, пов’язаних із коронавірусною хворобою, згідно з протоколами МОЗ.

enlightened Відсьогодні в чатботі вже можна підписатись на щоденну розсилку даних щодо статистики захворюваності. Згодом функціонал буде розширено.

Щоб скористатися чатботом, перейдіть за посиланнями: https://t.me/ivanmaskbot

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 04 2020 15:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
​​Історія захворювань: чума, іспанка, коронавірус

​​Історія захворювань: чума, іспанка, коронавірус

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.