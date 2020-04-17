МОЗ перезапустило чатбота по коронавірусу
Чатбот надає актуальну інформацію про коронавірусну хворобу, верифіковану МОЗ України, зокрема, статистику захворюваності, оновлену інформацію про карантинні обмеження, гарячі лінії, на які можна дзвонити одразу зі смартфона. Радить, як захистити себе та близьких. Підказує, як діяти у різних ситуаціях, пов’язаних із коронавірусною хворобою, згідно з протоколами МОЗ.
Відсьогодні в чатботі вже можна підписатись на щоденну розсилку даних щодо статистики захворюваності. Згодом функціонал буде розширено.
Щоб скористатися чатботом, перейдіть за посиланнями: https://t.me/ivanmaskbot
Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Село на Харківщині повністю закрили через спалах COVID-19
- АУДІО "Це моя робота", або як Україна стала Меккою сурогатного материнства
- ВІДЕО Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 16 квітня
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"