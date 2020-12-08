МОЗ планує поновити виробництво вакцин в Україні
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні планується поновити виробництво вакцин, повідомляє "РБК-Україна". Це питання він обговорив з представниками фармацевтичних компаній, а також установ Національної академії наук.
Про це Максим Степанов заявив на брифінгу.
За його словами, Україні потрібне власне виробництво вакцин.
"У нас зараз є чітке розуміння, як потім виллється в стратегію щодо початку виробництва вакцин на території країни, на наших потужностях, з одного боку. З іншого боку, це завдання максимально створити умови для наших науковців, щоб вони, дійсно, почали створювати вакцини”, - сказав Степанов.
Він зазначив, що минулого тижня відбулася зустріч з представниками фармацевтичних компаній “Фармак”, “Лекхім”, "Біолік", а також з науковцями Інституту мікробіології та вірусології НАНУ, на якій обговорювалося питання поновлення виробництва вакцин в Україні.
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