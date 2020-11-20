МОЗ продовжує нарощувати число ліжок з підведеним киснем

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав число ліжок з підведеним киснем для лікування хворих COVID-19.

"Так, у нас є проблеми, ми знаємо про ці проблеми, з киснем проблеми. Темпи розгортання пандемії такі, що ми іноді не встигаємо з одного боку, а з іншого боку, ми вирішуємо ті проблеми, які були 29 років. Якщо ми говоримо про кисень... зараз уже у нас 24 575 ліжок", - сказав міністр під час брифінгу, інформує "РБК-Україна".

Степанов запевнив, що кількість ліжок з підведеним киснем або централізовано або кисневим концентратом збільшують щодня.

Вчора глава МОЗ заявив, що в Україні на даний момент у лікарнях понад 23 тисяч ліжок з підведеним киснем.

За словами глави держави Володимира Зеленського, Україна може оперативно збільшити кількість лікарняних місць для пацієнтів з COVID-19 до 91 тисячі. Крім того, у країні продовжують збільшувати кількість лікарняних ліжок, підключених до кисню.

Нагадаємо, що 20 листопада (станом на 9:00) в Україні 598 085 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - летальних випадків - 10 598, одужало - 274 324 особи.