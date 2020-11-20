В Україні зафіксовано 14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ - 56 594 випадки;
Вінницька область - 14 857 випадків;
Волинська область - 20 651 випадок;
Дніпропетровська область - 26 202 випадки;
Донецька область - 19 223 випадки;
Житомирська область - 25 111 випадків;
Закарпатська область - 20 827 випадків;
Запорізька область - 22 225 випадків;
Івано-Франківська область - 30 684 випадки;
Київська область - 28 427 випадків;
Кіровоградська область - 4 052 випадки;
Луганська область - 5 474 випадки;
Львівська область - 39 916 випадків;
Миколаївська область - 14 181 випадок;
Одеська область - 36 053 випадки;
Полтавська область - 17 403 випадки;
Рівненська область - 27 054 випадки;
Сумська область - 20 872 випадки;
Тернопільська область - 24 843 випадки;
Харківська область - 50 252 випадки;
Херсонська область - 8 155 випадків;
Хмельницька область - 25 290 випадків;
Черкаська область - 16 437 випадків;
Чернівецька область - 30 143 випадки;
Чернігівська область - 13 159 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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