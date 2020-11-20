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В Україні зафіксовано ​​14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало 7 845 осіб,летальних випадків - 229
20 листопада (станом на 9:00) в Україні 598 085 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - летальних випадків - 10 598, одужало - 274 324 особи.
В Україні зафіксовано ​​14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах:

 

м. Київ - 56 594 випадки;

Вінницька область - 14 857 випадків;

Волинська область - 20 651 випадок;

Дніпропетровська область - 26 202 випадки;

Донецька область - 19 223 випадки;

Житомирська область - 25 111 випадків;

Закарпатська область - 20 827 випадків;

Запорізька область - 22 225 випадків;

Івано-Франківська область - 30 684 випадки;

Київська область - 28 427 випадків;

Кіровоградська область - 4 052 випадки;

Луганська область - 5 474 випадки;

Львівська область - 39 916 випадків;

Миколаївська область - 14 181 випадок;

Одеська область - 36 053 випадки;

Полтавська область - 17 403 випадки;

Рівненська область - 27 054 випадки;

Сумська область - 20 872 випадки;

Тернопільська область - 24 843 випадки;

Харківська область - 50 252 випадки;

Херсонська область - 8 155 випадків;

Хмельницька область - 25 290 випадків;

Черкаська область - 16 437 випадків;

Чернівецька область - 30 143 випадки;

Чернігівська область - 13 159 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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20 11 2020 09:24
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