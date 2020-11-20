В Україні зафіксовано ​​14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 7 845 осіб,летальних випадків - 229

20 листопада (станом на 9:00) в Україні 598 085 лабораторно підтверджених випадків, із них летальних - летальних випадків - 10 598, одужало - 274 324 особи.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Кількість захворювань в регіонах: м. Київ - 56 594 випадки; Вінницька область - 14 857 випадків; Волинська область - 20 651 випадок; Дніпропетровська область - 26 202 випадки; Донецька область - 19 223 випадки; Житомирська область - 25 111 випадків; Закарпатська область - 20 827 випадків; Запорізька область - 22 225 випадків; Івано-Франківська область - 30 684 випадки; Київська область - 28 427 випадків; Кіровоградська область - 4 052 випадки; Луганська область - 5 474 випадки; Львівська область - 39 916 випадків; Миколаївська область - 14 181 випадок; Одеська область - 36 053 випадки; Полтавська область - 17 403 випадки; Рівненська область - 27 054 випадки; Сумська область - 20 872 випадки; Тернопільська область - 24 843 випадки; Харківська область - 50 252 випадки; Херсонська область - 8 155 випадків; Хмельницька область - 25 290 випадків; Черкаська область - 16 437 випадків; Чернівецька область - 30 143 випадки; Чернігівська область - 13 159 випадків. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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