МОЗ у жовтні розширило мережу ковідних медзакладів до 422
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Станом на вчора мережу медзакладів для надання медичної допомоги пацієнтам із COVID-19 розширено до 422", - повідомила заступник голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Анна Фенчак на прес-конференції в Києві в середу.
Вона повідомила, що НСЗУ до кінця жовтня має намір укласти контракти з усіма такими медичними закладами, які відповідатимуть вимогам Нацслужби, зокрема щодо забезпечення киснем і наявності необхідної кількості лікарів.
"З усіма медзакладами, які відповідають вимогам, НСЗУ укладає договори. Їх буде підписано до кінця жовтня, оплату за фактично надані медпослуги буде здійснено на початку листопада", - уточнила Фенчак.
Нагадаємо, що МОЗ ініціює дострокові шкільні канікули з 18 жовтня
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