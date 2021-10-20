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МОЗ у жовтні розширило мережу ковідних медзакладів до 422

Міністерство охорони здоров'я України в жовтні розширило мережу медзакладів для надання медичної допомоги пацієнтам із COVID-19 до 422.
МОЗ у жовтні розширило мережу ковідних медзакладів до 422 Фото: МОЗ

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Станом на вчора мережу медзакладів для надання медичної допомоги пацієнтам із COVID-19 розширено до 422", - повідомила заступник голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Анна Фенчак на прес-конференції в Києві в середу.

Вона повідомила, що НСЗУ до кінця жовтня має намір укласти контракти з усіма такими медичними закладами, які відповідатимуть вимогам Нацслужби, зокрема щодо забезпечення киснем і наявності необхідної кількості лікарів.

"З усіма медзакладами, які відповідають вимогам, НСЗУ укладає договори. Їх буде підписано до кінця жовтня, оплату за фактично надані медпослуги буде здійснено на початку листопада", - уточнила Фенчак.

Нагадаємо, що МОЗ ініціює дострокові шкільні канікули з 18 жовтня

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20 10 2021 12:55
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