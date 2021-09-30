НОВИНИМіністерство охорони здоров'я утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer, у яких були порушені умови зберігання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОЗ утилізує 34 тисячі доз вакцини Pfizer - Ляшко
Була інформація, що при транспортуванні був порушений холодовий режим. Ми цю вакцину (Pfizer – ред.) забрали і почали розслідування. Вона зберігається на складі. У нас не було чіткого доказу, що температурний режим дійсно був порушений. Саме тому вона зберігається на складі, йде судовий процес між постачальником і логістом. Ми не можемо допустити в обіг вакцину, де був порушений температурний режим
Фото: CTK Photo
Як передає Укрінформ, про це на зустрічі із журналістами сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Була інформація, що при транспортуванні був порушений холодовий режим. Ми цю вакцину (Pfizer – ред.) забрали і почали розслідування. Вона зберігається на складі. У нас не було чіткого доказу, що температурний режим дійсно був порушений. Саме тому вона зберігається на складі, йде судовий процес між постачальником і логістом. Ми не можемо допустити в обіг вакцину, де був порушений температурний режим", - розповів Ляшко.
Він уточнив, що йдеться про 34 036 доз вакцини.
Стосовно вакцини AstraZeneca, термін придатності якої спливає в жовтні, за словами Ляшка, 1,7 тис. доз препарату будуть використані протягом 30 вересня.
Глава МОЗ наголосив, що жоден протермінованим препарат не може бути використаний.
"Ми розуміємо, яка вакцина коли прийшла на територію України. Ми розуміємо темпи споживання. Ми зараз працюємо з усіма мобільними бригадами, аби кололи в першу чергу ту вакцину, у якої швидше закінчиться термін придатності. Завжди спершу використовуються лікарські засоби, термін придатності яких найменший. Інші відкладаються в резерв, навіть якщо поставки відбуваються. Так побудований цикл усіх препаратів, щоб була якнайменша утилізація", - пояснив Ляшко.
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30 09 2021 10:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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