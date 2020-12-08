CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Ми вирішили об'єднати динаміку і кількість захворюваності в один показник і рахувати виходячи з кількості нових хворих на 100 тис. населення протягом 14 днів", - зазначив Максим Степанов.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОЗ запропонувало уряду змінити критерії розподілу регіонів на чотири зони - Степанов
"У нас різна ситуація на заході й сході країни, тому ми врахували маленькі райони і міста, обласні центри та впровадили відповідні коефіцієнти"
Фото: МОЗ
Міністерство охорони здоров'я запропонувало Кабінету Міністрів змінити критерії розподілу регіонів на чотири зони за COVID-19, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Проаналізувавши всі показники, ми вирішили зробити зрозуміліше і зручніше те, за якими критеріями ми визначаємо належність до того чи іншого рівня небезпеки (зелена, жовта, помаранчева і червона зони). Ми вирішили об'єднати динаміку і кількість захворюваності в один показник і рахувати виходячи з кількості нових хворих на 100 тис. населення протягом 14 днів. Окрім того, ми більш чітко визначили показник завантаженості ліжок. У нас різна ситуація на заході й сході країни, тому ми врахували маленькі райони і міста, обласні центри та впровадили відповідні коефіцієнти. Внесли відповідні документи до Кабміну для впровадження змін до постанов", - сказав він.
Нагадаємо, що станом на 9:00 12 серпня в Україні зафіксовано 1 433 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
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