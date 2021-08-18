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"Ми не втратили духу": віцепрезидент Афганістану оголосив себе главою держави

Амрулла Алех закликав протистояти "Талібану"
Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех заявив, що після втечі з країни президента Ашрафа Гані саме він є законним главою держави. Він закликав чинити опір "Талібану", який захопив країну.
"Ми не втратили духу": віцепрезидент Афганістану оголосив себе главою держави Амрулла Салех Фото: Wikimedia Commons

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, повідомляє "Громадське".

"Відповідно до конституції Афганістану, у разі відсутності, втечі, відставки або смерті президента перший віцепрезидент стає тимчасовим президентом. Зараз я перебуваю у своїй країні і є законним виконувачем обов'язків президента", - написав він.

Як пише BBC, Салех і справді зараз перебуває в Афганістані. За інформацією видання, він разом із деякими іншими політичними лідерами країни наразі формує коаліцію, яка протистоятиме "Талібану".

Салех також відповів на промову президента США Джо Байдена, який напередодні заявив, що однією із причин виведення американських військ з Афганістану була пасивність у боротьбі проти талібів із боку самих афганців.

Салех вважає, що жителі Афганістану повинні довести, що ситуація у їхній країні не схожа на ситуацію у В'єтнамі, де підтримка США не була успішною. "На відміну від США/НАТО, ми не втратили духу і бачимо попереду величезні можливості", - написав Салех.

Нагадаємо, що президент Афганістану Ашраф Гані підтвердив, що виїхав із країни після взяття угрупованням "Талібан" столиці Кабула. Свій крок він пояснив бажанням уникнути кровопролиття - але не уточнив, у яку країну він виїхав.

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18 08 2021 13:14
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