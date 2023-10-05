Ми повинні перемогти це зло – посол Британії про трагедію в Грозі

Посол Британії Мартін Гарріс прокоментував російський удар по селу Гроза на Харківщині, де загинула 51 людина.

Про це він написав в X (Twitter).

"Я з жахом дізнався новини про варварський обстріл росією села Гроза та загибель десятків мирних жителів", - йдеться в дописі і додав:

"Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Ми повинні перемогти це зло".