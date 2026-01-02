Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МЗС: українців серед постраждалих у швейцарській пожежі немає

02 січня 2026, 13:47
МЗС: українців серед постраждалих у швейцарській пожежі немає
Фото: slovoidilo.ua
Посольство України у Швейцарії підтримує контакт із місцевою владою після трагедії на курорті.

Посольство України у Швейцарії тримає ситуацію на контролі після новорічної пожежі на гірськолижному курорті Кран-Монтана, але наразі відомостей про постраждалих громадян України немає.

Станом поки відсутня інформація щодо постраждалих українців внаслідок пожежі, повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

У МЗС додали, що посольство України у Швейцарії перебуває на зв’язку з місцевою владою та правоохоронними органами і пообіцяло повідомляти про нові дані, щойно вони з’являться.

Нагадаємо, у новорічну ніч на курорті Кран-Монтана спалахнула пожежа у барі, внаслідок якої загинули десятки людей. За попередніми даними, причиною трагедії могли стати іскри від бенгальського вогню.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу Швейцарії та президенту Гі Пармеліну через цю трагічну подію.

Ми також повідомляли, що серед зниклих безвісти громадяни з Франції та Італії.

 

Швейцаріятрагедіяукраїнці

Останні матеріали

2026 рік: час міні-крилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час міні-крилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється