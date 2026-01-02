МЗС: українців серед постраждалих у швейцарській пожежі немає

Посольство України у Швейцарії підтримує контакт із місцевою владою після трагедії на курорті.

Посольство України у Швейцарії тримає ситуацію на контролі після новорічної пожежі на гірськолижному курорті Кран-Монтана, але наразі відомостей про постраждалих громадян України немає.

Станом поки відсутня інформація щодо постраждалих українців внаслідок пожежі, повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

У МЗС додали, що посольство України у Швейцарії перебуває на зв’язку з місцевою владою та правоохоронними органами і пообіцяло повідомляти про нові дані, щойно вони з’являться.

Нагадаємо, у новорічну ніч на курорті Кран-Монтана спалахнула пожежа у барі, внаслідок якої загинули десятки людей. За попередніми даними, причиною трагедії могли стати іскри від бенгальського вогню.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу Швейцарії та президенту Гі Пармеліну через цю трагічну подію.

Ми також повідомляли, що серед зниклих безвісти громадяни з Франції та Італії.