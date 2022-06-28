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Михайлюк отримав дозвіл від НБА та зіграє за збірну України

Так Святослав Михайлюк хоче допомогти збірній вийти на чемпіонат світу
Український атакувальний захисник клубу НБА "Торонто Рэпторс" Святослав Михайлюк приєднася до національної команди.
Михайлюк отримав дозвіл від НБА та зіграє за збірну України Фото: з вільних джерел

Баскетболіст готується до відповідальних матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023.

"Емоції від присутності у збірній, як завжди, позитивні, особливо в такі часи, як зараз. Я завжди хочу грати у збірній, завжди приїжджаю, коли є можливість. А цього року у нас дуже важливі ігри за вихід на чемпіонат світу, і я приїхав, щоб допомогти команді виконати намічені цілі і знову потрапити на світову першість. Шанси завжди є, адже до цього ми довели, що можемо обігрувати іспанців. Але зараз найважливіша гра - проти Грузії. Буде важко, адже вони привозять хороших гравців з НБА, з Євроліги. Але ми постараємося зробити все можливе, щоб виграти... Спочатку я був націлений приїхати на Євробаскет, підготуватися, але нині є хороша нагодаз вийти на чемпіонат світу", - сказав Михайлюк.

Нагадаємо, що турнірне становище у відбірковій групі G виглядає так: Грузія - 7 очок (після 4-х ігор), Іспанія - 6 (3), Україна - 4 (3), Північна Македонія - 4 (4). 

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28 06 2022 12:57
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