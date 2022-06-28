Михайлюк отримав дозвіл від НБА та зіграє за збірну України
Баскетболіст готується до відповідальних матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023.
"Емоції від присутності у збірній, як завжди, позитивні, особливо в такі часи, як зараз. Я завжди хочу грати у збірній, завжди приїжджаю, коли є можливість. А цього року у нас дуже важливі ігри за вихід на чемпіонат світу, і я приїхав, щоб допомогти команді виконати намічені цілі і знову потрапити на світову першість. Шанси завжди є, адже до цього ми довели, що можемо обігрувати іспанців. Але зараз найважливіша гра - проти Грузії. Буде важко, адже вони привозять хороших гравців з НБА, з Євроліги. Але ми постараємося зробити все можливе, щоб виграти... Спочатку я був націлений приїхати на Євробаскет, підготуватися, але нині є хороша нагодаз вийти на чемпіонат світу", - сказав Михайлюк.
Нагадаємо, що турнірне становище у відбірковій групі G виглядає так: Грузія - 7 очок (після 4-х ігор), Іспанія - 6 (3), Україна - 4 (3), Північна Македонія - 4 (4).
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