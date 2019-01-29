Минулого року митниця виявила порушень на 3,4 млрд грн, - ДФС

Порівняно з 2017 роком кількість виявлених порушень зросла на 51%, а їхня вартість зросла у два рази

Протягом 2018 року митниці України виявили 48,9 тисячі порушень митних правил при перетині товарами кордону України. Загальна вартість всіх виявлених порушень складає 3,4 мільярда гривень.

"У 5,4 тисячі справ про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 914 мільйона гривень. Сума тимчасово вилучених предметів правопорушень (за рік) збільшилась на 24%", - повідомляють у ДФС.

У ДФС зазначають, що за рік конфіскували на митниці товарів на понад 568 мільйонів гривень, транспортних засобів на майже 150 мільйонів гривень та харчових продуктів на 119,3 мільйона гривень.

Раніше у Мінфіні повідомляли, що запроваджують єдиний рахунок для всіх митних платежів. Раніше у кожної митниці був власний рахунок, на який потрібно було платити податки та збори.

Нагадаємо, що на засіданні уряду 18 грудня ухвалили рішення розділити Державну фіскальну службу на два окремих державних органи: митну та податкову служби.

Державна фіскальна служба була створена у 2014 році як правонаступник Міністерства доходів і зборів України. Вона відповідальна за податковий та митний напрям. У часи президентства Віктора Януковича, Міністерство доходів і зборів підозрювали у створенні централізованих схем з ухилення від оподаткування та відмивання коштів, а також "торгівлі" податковими кредитами з податку на додану вартість, які завдали збитків державі на мільярди гривень.