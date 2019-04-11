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Митниця запустила "калькулятор", який розраховує вартість розмитнення "євроблях"

"Калькулятор" наразі перебуває на етапі тестування
Державна митна служба України запустила "калькулятор", що розраховує вартість розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.
Митниця запустила "калькулятор", який розраховує вартість розмитнення "євроблях" Фото: МВС

Про це повідомив голова ДМС Максим Нефьодов, повідомляє "Громадське".

"Калькулятор" наразі перебуває на етапі тестування. Скористатися ним можна за посиланням.

"Сервіс підтягує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 роки на основі реальної інформації мільйона машин більш ніж 2300 моделей. Це робоча база тих авто, що були оформлені на митниці, її почистили вручну від помилок і одруківок, тому цей процес і зайняв на 1,5 місяці довше очікуваного", - повідомив Нефьодов.

Голова митниці закликав українців використовувати цей «калькулятор», а про помилки у його роботі повідомляти.

12 вересня Рада ухвалили закон, який відтерміновує запровадження штрафів за порушення митного режиму перебування машин з іноземною реєстрацією в Україні. За нього проголосувало 284 депутати.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пропонував розмитнювати "євробляхи" за єдиною ставкою. Також в уряді повідомляли, що розроблять новий законопроєкт про розмитнення автомобілів.

Нагадаємо, що Уряд відклав до 2020 року штрафи для власників "євроблях".

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04 11 2019 16:15
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