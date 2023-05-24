На 12 "Рамштайн" обговорять передачу літаків F-16 Україні
Про це він заявив у вівторок на пресбрифінгу, передає Укрінформ.
"У цій контактній групі, як і на інших, усе розпочнеться з того, що Україна надасть огляд поточної ситуації з безпекою в країні й розповість про свої найнагальніші потреби. Тому я очікую, що наземна протиповітряна оборона й надалі залишатиметься пріоритетною темою обговорення, так само як і боєприпаси для забезпечення, знову ж таки, їхньої здатності вести бойові дії. А потім буде також дискусія про підготовку F-16", - додав речник Пентагону.
Патрік Райдер сказав, що навчання українських пілотів будуть відбуватись за межами України, на майданчиках у Європі.
"Стосовно більш детальної інформації і того, коли ці навчання розпочнуться, як ці літаки будуть надані й хто їх надасть, я не можу сказати", - підсумував Райдер.
Вчора Польща підтвердила навчання українських пілотів на F-16, а згодом і Португалія.