На 12 "Рамштайн" обговорять передачу літаків F-16 Україні

Речник Пентагону Патрік Райдер сказав, що на наступній зустрічі в форматі "Рамштайн" будуть обговорюватись посилення української ППО, надання боєприпасів, а також передача F-16.

Про це він заявив у вівторок на пресбрифінгу, передає Укрінформ.

"У цій контактній групі, як і на інших, усе розпочнеться з того, що Україна надасть огляд поточної ситуації з безпекою в країні й розповість про свої найнагальніші потреби. Тому я очікую, що наземна протиповітряна оборона й надалі залишатиметься пріоритетною темою обговорення, так само як і боєприпаси для забезпечення, знову ж таки, їхньої здатності вести бойові дії. А потім буде також дискусія про підготовку F-16", - додав речник Пентагону.

Патрік Райдер сказав, що навчання українських пілотів будуть відбуватись за межами України, на майданчиках у Європі.

"Стосовно більш детальної інформації і того, коли ці навчання розпочнуться, як ці літаки будуть надані й хто їх надасть, я не можу сказати", - підсумував Райдер.

Вчора Польща підтвердила навчання українських пілотів на F-16, а згодом і Португалія.