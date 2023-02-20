на армію рф зростає тиск з вимогою успіхів до річниці великої війни

Найближчим часом на військових рф буде зростати політичний тиск з вимогою продемонструвати "перемоги" до річниці повномасштабної війни, але таких успіхів немає.

Аналітики інституту Війни зазначають, що війська рф намагаються наступати на кількох напрямках на сході: під Вугледаром, у районі Кремінної та під Бахмутом, проте успіхів не мають.

Про це йдеться в звіті ISW.

При цьому армія рфи зазнає великих втрат, особливо під Бахмутом і Вугледаром: "Зокрема, названі елітними 155-та бригада та 40-ва бригада морської піхоти зазнали дуже великих втрат під Вугледаром і, скоріш за все, є неефективними у бою".

Аналітики вважають, що з наближенням річниці початку повномасштабної війни військові РФ опиняються під все жорсткішим політичним тиском.

"Може бути так, що росія заявить про захоплення Бахмута "під річницю" незалежно від реального стану справ. Якщо ж весняний наступ РФ закінчиться нічим, напруга всередині керівництва Росії вочевидь зростатиме", - йдеться в звіті.

Зранку ми писали, що рф не має резервів для посилення основної фази наступу на Луганщині – ISW.