На Банковій обговорили з представниками ЮНІСЕФ соцпідтримку в умовах пандемії
Про це повідомляє пресслужба глави держави, зазначає "Укрінформ".
"Зокрема, основний акцент було зроблено на соціальній підтримці та патронаті найбільш соціально вразливих категорій населення, а також на підтримці сімейних форм виховання та дітей, які повернулися в біологічні сім’ї", - йдеться у повідомленні.
Учасники зустрічі зазначили, що нагальним питанням в умовах пандемії є підвищення статусу соціальних працівників, які працюють безпосередньо з родинами, їх відповідного матеріального заохочення та забезпечення засобами індивідуального захисту.
Окрім того, обговорювалося питання реалізації соціальних програм, спрямованих на державну підтримку зазначених категорій сімей.
Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними, у світі заражено коронавірусом 549147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.
В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 - летальні, 5 людей одужали.
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