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На боротьбу з COVID-19 Україна витратила вже 2,6 мільярда з бюджету

Загалом у Держказначействі зареєстровано бюджетних зобов’язань за закупівлями для запобігання поширенню коронавірусної хвороби більш як на 3,4 млрд грн.
На запобігання поширенню коронавірусу з державного бюджету витрачено понад 2,6 млрд грн.
На боротьбу з COVID-19 Україна витратила вже 2,6 мільярда з бюджету Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на Міністерство фінансів.

"Міністерство фінансів продовжує моніторити бюджетні видатки на придбання товарів і послуг, необхідних для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. За даними Держказначейства, до 28 травня 2020 року включно, за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 2,62 млрд грн: 658 млн грн з держбюджету та 1 965 млн грн з місцевих бюджетів",- йдеться в повідомленні.

Загалом у Держказначействі зареєстровано бюджетних зобов’язань за закупівлями для запобігання поширенню коронавірусної хвороби більш як на 3,4 млрд грн (934 млн - із державного бюджету, 2 484 млн грн - із місцевих бюджетів).

Як повідомляв "Укрінформ", Кабінет міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 65 млрд грн, що було передбачено у державному бюджеті.

Нагадаємо, що станом на 9:00 2 червня в Україні зафіксовано 24 340 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
 

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02 06 2020 15:31
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