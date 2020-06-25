На боротьбу з повенями виділили майже 700 млн гривень
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає РБК - Україна.
За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, гроші виділяються на боротьбу з наслідками надзвичайної ситуації на території Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської та Львівської областей.
"Прийняти розпорядження про виділення коштів з резервного бюджету в сумі 672 млн гривень для надання допомоги населенню та проведення першочергових аварійно відновлювальних заходів", - зазначив Петрашко.
Зокрема, кошти розподілять таким чином:
- 480 млн гривень - Івано-Франківська область
- 30 млн гривень - Чернівецька область
- 30 млн гривень - Закарпатська область
- 10 млн гривень - Львівська область
- 92 млн гривень - Держводагентство
- 30 млн гривень - Держлісагентство
Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попросив виділити 82 млн гривень силовикам, які задіяні в ліквідації наслідків повені. З них 41 млн гривень спрямують ДСНС, 22 млн - Національній гвардії та 19 млн - Національній поліції.
Нагадаємо, що Угорщина готова допомогти Україні в боротьбі з паводками, що утворилися в західних областях. Також країна запропонувала фінансову допомогу для будівництва доріг у Закарпатській області.
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