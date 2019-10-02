CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чернівецькій області в неділю, 10 лютого, до Православної церкви України перейшли ще три релігійні громади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Буковині ще три релігійні громади перейшли до ПЦУ
"Понад дві третини людей проголосували за перехід з Московського патріархату до Православної церкви України”
Фото з вільних джерел
"У Червоній Діброві Глибоцького району на зборах релігійної громади церкви великомученика Дмитрія Солунського понад дві третини людей проголосували за перехід з Московського патріархату до Православної церкви України”, - написав протоієрей Роман Грищук на своїй сторінці у Facebook.
Також, за даними священика, аналогічні рішення ухвалили в неділю релігійні громади села Товтри Заставнівського району та села Михальча Сторожинецького району.
Нагадаємо, що близько 204 парафій перейшли до Православної церкви України протягом півтора місяця.
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10 02 2019 19:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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