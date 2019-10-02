На Буковині ще три релігійні громади перейшли до ПЦУ

"Понад дві третини людей проголосували за перехід з Московського патріархату до Православної церкви України”

У Чернівецькій області в неділю, 10 лютого, до Православної церкви України перейшли ще три релігійні громади.

"У Червоній Діброві Глибоцького району на зборах релігійної громади церкви великомученика Дмитрія Солунського понад дві третини людей проголосували за перехід з Московського патріархату до Православної церкви України”, - написав протоієрей Роман Грищук на своїй сторінці у Facebook.

Також, за даними священика, аналогічні рішення ухвалили в неділю релігійні громади села Товтри Заставнівського району та села Михальча Сторожинецького району.

Нагадаємо, що близько 204 парафій перейшли до Православної церкви України протягом півтора місяця.