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На чемпіонаті Європи шматок деревини простромив спину і легеню велогонщика

Гонщикові одразу надали допомогу в лікарні
Під час чемпіонату Європи (U-23) з трекового велоспорту стався рідкісний нещасний випадок.
На чемпіонаті Європи шматок деревини простромив спину і легеню велогонщика Фото: скріншот з відео

Під час одного із заїздів італійський велогонщик Лоренцо Гоббо педаллю свого велосипеда вибив з треку шматок деревини завдовжки метр, який простомив Лоренцо спину і легеню.

Гонщика одразу ж доправили в лікарню, де протягом трьох годин надавали допомогу.

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15 07 2019 13:25
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