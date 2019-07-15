На чемпіонаті Європи шматок деревини простромив спину і легеню велогонщика

Під час чемпіонату Європи (U-23) з трекового велоспорту стався рідкісний нещасний випадок.

Під час одного із заїздів італійський велогонщик Лоренцо Гоббо педаллю свого велосипеда вибив з треку шматок деревини завдовжки метр, який простомив Лоренцо спину і легеню.

Гонщика одразу ж доправили в лікарню, де протягом трьох годин надавали допомогу.

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