На Еверест відправлять експедицію, яка визначить точну висоту гори
Четверо альпіністів розпочнуть сходження у середу, 10 квітня, проте підготовка до експедиції велась ще з 2017 року, повідомляє "Громадське".
Офіційна висота Евересту складає 8 848 метрів — цю цифру в 1954 встановила експедиція альпіністів. Проте низка вчених вважають, що після потужного землетрусу в 2015 році гора осіла.
"Ми відправляємо команду, тому що після землетрусу виникли питання щодо висоти Евересту", - сказав координатор експедиції з відділу геодезистів Сушил Дангол у коментарі AFP.
За його словами, члени експедицію мають найсучасніше обладнання для точного вимірювання висоти.
"Працювати в цій місцевості буде непросто, але ми впевнені, що місія буде успішною", - заявив Дангол.
Нагадаємо, що доступ на гору Еверест частково закрили через сміття.
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