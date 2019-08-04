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На Еверест відправлять експедицію, яка визначить точну висоту гори

"Ми відправляємо команду, тому що після землетрусу виникли питання щодо висоти Евересту"
Влада Непалу відправить на найвищу гору світу Еверест експедицію альпіністів, які мають визначити точну висоту гори і покласти край суперечкам щодо цього питання.
На Еверест відправлять експедицію, яка визначить точну висоту гори Еверест. Фото: hitech-news.ru

Четверо альпіністів розпочнуть сходження у середу, 10 квітня, проте підготовка до експедиції велась ще з 2017 року, повідомляє "Громадське".

Офіційна висота Евересту складає 8 848 метрів — цю цифру в 1954 встановила експедиція альпіністів. Проте низка вчених вважають, що після потужного землетрусу в 2015 році гора осіла.

"Ми відправляємо команду, тому що після землетрусу виникли питання щодо висоти Евересту", - сказав координатор експедиції з відділу геодезистів Сушил Дангол у коментарі AFP.

За його словами, члени експедицію мають найсучасніше обладнання для точного вимірювання висоти.

"Працювати в цій місцевості буде непросто, але ми впевнені, що місія буде успішною", - заявив Дангол.

Нагадаємо,  що доступ на гору Еверест частково закрили через сміття.

 
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08 04 2019 22:41
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