Майже тисяча людей застрягли на Евересті через хуртовину

На горі Еверест у Тибеті майже тисяча людей опинились у сніговій пастці.

Зазначається, що для розчищення снігу, який заблокував шляхи на висоті понад 4900 метрів, відправилися сотні місцевих жителів і рятувальників.

Хуртовина розпочалася з вечора п’ятниці 3 жовтня й тривала протягом усієї суботи 4 жовтня, як повідомила місцева туристична компанія. Увечері в суботу туристичні фірми призупинили продаж квитків, а влада заборонила в’їзд до Евересту.

Тим часом по інший бік кордону, у Непалі, сильні дощі спричинили зсуви й раптові повені, що заблокували дороги, зруйнували мости та забрали життя щонайменше 47 людей, розповіли в поліції.

Ще 35 людей загинули внаслідок окремих зсувів у східному окрузі Непалу, Іламі, що межує з Індією. Також 9 людей, яких змило водою, вважаються зниклими безвісти. В інших частинах гімалайської країни через удари блискавки загинули 3 людей.

За інформацією Reuters, метеорологи прогнозують, що дощі в Непалі триватимуть до понеділка 6 жовтня. Влада запевнила, що вживає «максимальних заходів обережності та запобіжних заходів», щоб допомогти постраждалим.