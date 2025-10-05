Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Майже тисяча людей застрягли на Евересті через хуртовину

05 жовтня 2025, 19:52
Майже тисяча людей застрягли на Евересті через хуртовину
Фото: з вільних джерел
Увечері в суботу туристичні фірми призупинили продаж квитків, а влада заборонила в’їзд до Евересту.
На горі Еверест у Тибеті майже тисяча людей опинились у сніговій пастці.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Зазначається, що для розчищення снігу, який заблокував шляхи на висоті понад 4900 метрів, відправилися сотні місцевих жителів і рятувальників.
 
Хуртовина розпочалася з вечора п’ятниці 3 жовтня й тривала протягом усієї суботи 4 жовтня, як повідомила місцева туристична компанія. Увечері в суботу туристичні фірми призупинили продаж квитків, а влада заборонила в’їзд до Евересту.
 
Тим часом по інший бік кордону, у Непалі, сильні дощі спричинили зсуви й раптові повені, що заблокували дороги, зруйнували мости та забрали життя щонайменше 47 людей, розповіли в поліції.
 
Ще 35 людей загинули внаслідок окремих зсувів у східному окрузі Непалу, Іламі, що межує з Індією. Також 9 людей, яких змило водою, вважаються зниклими безвісти. В інших частинах гімалайської країни через удари блискавки загинули 3 людей.
 
За інформацією Reuters, метеорологи прогнозують, що дощі в Непалі триватимуть до понеділка 6 жовтня. Влада запевнила, що вживає «максимальних заходів обережності та запобіжних заходів», щоб допомогти постраждалим.
війна в УкраїніЕверест

