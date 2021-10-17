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На Гаїті викрали 17 американських місіонерів з сім'ями

Їх викрали по дорозі в Титан'єн, північніше від столиці, Порт-о-Пренса, куди вони прямували після відвідин дитячого будинку в районі Круа-де-Букет
17 американських християнських місіонерів та їхні сім'ї, включаючи дітей, були викрадені в суботу бандитами у столиці Гаїті, Порт-о-Пренсі.
На Гаїті викрали 17 американських місіонерів з сім Фото: The New York Times
Про це інформує CNN.
 
Їх викрали по дорозі в Титан'єн, північніше від столиці, Порт-о-Пренса, куди вони прямували після відвідин дитячого будинку в районі Круа-де-Букет.
 
Християнська група допомоги з Огайо під назвою Christian Aid Ministries підтвердила, що місіонери та члени сімей, викрадені на Гаїті, є її учасниками.
 
CNN зв'язалася з міністерством юстиції Гаїті та національною поліцією, але вони ще не надали ніяких коментарів.
 
Ведеться розслідування.
 
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17 10 2021 16:32
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