На Гаїті викрали 17 американських місіонерів з сім'ями

Їх викрали по дорозі в Титан'єн, північніше від столиці, Порт-о-Пренса, куди вони прямували після відвідин дитячого будинку в районі Круа-де-Букет

17 американських християнських місіонерів та їхні сім'ї, включаючи дітей, були викрадені в суботу бандитами у столиці Гаїті, Порт-о-Пренсі.

Їх викрали по дорозі в Титан'єн, північніше від столиці, Порт-о-Пренса, куди вони прямували після відвідин дитячого будинку в районі Круа-де-Букет.

Християнська група допомоги з Огайо під назвою Christian Aid Ministries підтвердила, що місіонери та члени сімей, викрадені на Гаїті, є її учасниками.

CNN зв'язалася з міністерством юстиції Гаїті та національною поліцією, але вони ще не надали ніяких коментарів.

Ведеться розслідування.