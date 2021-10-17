ПОЛІТИКА НОВИНИ17 американських християнських місіонерів та їхні сім'ї, включаючи дітей, були викрадені в суботу бандитами у столиці Гаїті, Порт-о-Пренсі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Гаїті викрали 17 американських місіонерів з сім'ями
Їх викрали по дорозі в Титан'єн, північніше від столиці, Порт-о-Пренса, куди вони прямували після відвідин дитячого будинку в районі Круа-де-Букет
Фото: The New York Times
Про це інформує CNN.
Їх викрали по дорозі в Титан'єн, північніше від столиці, Порт-о-Пренса, куди вони прямували після відвідин дитячого будинку в районі Круа-де-Букет.
Християнська група допомоги з Огайо під назвою Christian Aid Ministries підтвердила, що місіонери та члени сімей, викрадені на Гаїті, є її учасниками.
CNN зв'язалася з міністерством юстиції Гаїті та національною поліцією, але вони ще не надали ніяких коментарів.
Ведеться розслідування.
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