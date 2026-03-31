Масова різанина на Гаїті: понад 70 загиблих

31 березня 2026, 13:25
Масова різанина на Гаїті: понад 70 загиблих
Фото: publico.pt
Ще близько 6 тисяч мешканців змушені були залишити свої домівки.

У регіоні Артібоніте на Гаїті щонайменше 70 людей загинули, ще 30 отримали поранення під час жорстокого нападу бандитів.

Також майже 6 тисяч мешканців змушені були залишити свої домівки.

Як передає DW, початкові повідомлення поліції про 16 загиблих та 10 поранених швидко зазнали перегляду. 

Однак правозахисна група "Колективний захист прав людини" оцінює кількість загиблих щонайменше у 70 осіб, назвавши подію "масовою різаниною". 

За їхніми даними, близько 6 тисяч людей були змушені залишити свої домівки через насильство.

У заяві організації йдеться про критику місцевої влади: відсутність належного реагування з боку сил безпеки та нездатність захистити регіон свідчать про нехтування обов’язками перед населенням.

Речник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріш на пресбрифінгу у понеділок засудив напад і наголосив, що повідомлення про кількість загиблих значно різняться – від 10 до 80 осіб. Він закликав провести повноцінне розслідування інциденту та звернув увагу на серйозність безпекової ситуації у Гаїті.

 
