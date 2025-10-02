Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Манчестері сталася різанина біля синагоги: підозрюваний загинув, є поранені

02 жовтня 2025, 14:57
Фото: ТСН
Уряд кваліфікує подію як серйозний інцидент.

У місті Манчестер, Велика Британія, стався напад біля синагоги в районі Крампсолл, унаслідок якого постраждали щонайменше четверо людей. Інцидент стався у понеділок, 2 жовтня, у день Йом-Кіпуру - найважливішого свята в юдейському календарі. 

Про це повідомляє телеканал BBC з посиланням на поліцію та місцеву владу.

За попередніми даними поліції Великого Манчестера, постраждалі дістали поранення як від ножа, так і внаслідок наїзду автомобіля. Парамедики, які прибули на місце, підтвердили, що йдеться про чотирьох поранених. Їм надають невідкладну медичну допомогу.

Мер Манчестера Енді Бернем назвав подію "серйозним інцидентом" і закликав громадян тимчасово уникати цього району.

"Я можу дати певну гарантію, що безпосередня небезпека, схоже, вже минула. Злочинець, імовірно, загинув, хоча ця інформація ще не підтверджена офіційно", - зазначив він в ефірі BBC.

Він також подякував поліції та службам екстреної допомоги за оперативну реакцію на ситуацію.

У своїй заяві Служба швидкої допомоги Великого Манчестера підтвердила, що розцінила ситуацію як "серйозний інцидент" та направила на місце кілька медичних бригад.

"Ми продовжуємо оцінювати ситуацію та працюємо спільно з іншими екстреними службами. Наш пріоритет — якнайшвидше надати необхідну допомогу постраждалим", - йдеться в повідомленні.

Обставини події наразі з’ясовуються. Мотиви нападу поки не розголошуються.

 

МанчестеррізанинаВелика Британія

