На горі Піп Іван за 1,5 млн євро відновлять обсерваторію
Астрономічно-метеорологічну обсерваторію на горі Піп Іван (Чорногірський хребет Карпат) планують відреставрувати. Кошти виділив Європейський союз. Загалом на відновлення витратять 1 млн 53 тисячі євро, повідомляє FinanceUA.
Відновленням обсерваторії і облаштуванням Міжнародного наукового центру займуться Прикарпатський та Варшавський університети.
Грантову угоду підписали Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Міністерство інвестицій і розвитку Польщі.
Також науково-дослідний центр сусідитиме з базою підготовки фахівців для проведення пошуково-рятувальних операцій.
Програма реалізується в рамках програми ЄС з транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. За кошти ЄС встановлять нове метеорологічне обладнання, закуплять рятувальну техніку та спорядження для загонів рятувальників. Проект розрахований на два роки, але через метеоумови фактично повинен бути реалізований протягом півроку.
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