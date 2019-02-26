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На горі Піп Іван за 1,5 млн євро відновлять обсерваторію

Кошти виділив Європейський союз
На основі відновленої обсерваторії хочуть створити Міжнародний науковий центр “Обсерваторія”.
На горі Піп Іван за 1,5 млн євро відновлять обсерваторію Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Астрономічно-метеорологічну обсерваторію на горі Піп Іван (Чорногірський хребет Карпат) планують відреставрувати. Кошти виділив Європейський союз. Загалом на відновлення витратять 1 млн 53 тисячі євро, повідомляє FinanceUA.

Відновленням обсерваторії і облаштуванням Міжнародного наукового центру займуться Прикарпатський та Варшавський університети.

Грантову угоду підписали Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Міністерство інвестицій і розвитку Польщі.

Також науково-дослідний центр сусідитиме з базою підготовки фахівців для проведення пошуково-рятувальних операцій.

Програма реалізується в рамках програми ЄС з транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. За кошти ЄС встановлять нове метеорологічне обладнання, закуплять рятувальну техніку та спорядження для загонів рятувальників. Проект розрахований на два роки, але через метеоумови фактично повинен бути реалізований протягом півроку.

 

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26 02 2019 18:21
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