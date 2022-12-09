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На Харківщині пред’явлені більше 100 підозр у зраді - голова ОВА
Фото: kharkivoda.gov.ua
На Харківщині пред’явлені більше 100 підозр у зраді, частина з них вручені очно, підозрювані затримані.
Про це голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
"У нас зараз пред’явлено вже більше 100 підозр по території Харківської області. Деяким очно, тобто безпосередньо вручені органами прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України підозри. І люди затримані, зокрема військовослужбовці російської федерації", - зазначив Синєгубов.
Він зауважив, що є люди, яким заочно оголошена ця підозра.
"Частково ці заочні підозри переростуть в очні, коли наші Збройні Сили будуть деокуповувати території", - запевняє Синєгубов.
На його переконання, до цього необхідно підійти принципово, бо йдеться про безпеку держави.
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12 09 2022 12:42 МЕДІА
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