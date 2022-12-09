На Харківщині пред’явлені більше 100 підозр у зраді - голова ОВА

На переконання голови військової адміністрації області Олега Синєгубова, до цього необхідно підійти принципово, бо йдеться про безпеку держави

На Харківщині пред’явлені більше 100 підозр у зраді, частина з них вручені очно, підозрювані затримані.

Про це голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"У нас зараз пред’явлено вже більше 100 підозр по території Харківської області. Деяким очно, тобто безпосередньо вручені органами прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України підозри. І люди затримані, зокрема військовослужбовці російської федерації", - зазначив Синєгубов.

Він зауважив, що є люди, яким заочно оголошена ця підозра.

"Частково ці заочні підозри переростуть в очні, коли наші Збройні Сили будуть деокуповувати території", - запевняє Синєгубов.

На його переконання, до цього необхідно підійти принципово, бо йдеться про безпеку держави.