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На Харківщині пред’явлені більше 100 підозр у зраді - голова ОВА

На переконання голови військової адміністрації області Олега Синєгубова, до цього необхідно підійти принципово, бо йдеться про безпеку держави
На Харківщині пред’явлені більше 100 підозр у зраді - голова ОВА Фото: kharkivoda.gov.ua

На Харківщині пред’явлені більше 100 підозр у зраді, частина з них вручені очно, підозрювані затримані.

Про це голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"У нас зараз пред’явлено вже більше 100 підозр по території Харківської області. Деяким очно, тобто безпосередньо вручені органами прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України підозри. І люди затримані, зокрема військовослужбовці російської федерації", - зазначив Синєгубов.

Він зауважив, що є люди, яким заочно оголошена ця підозра.

"Частково ці заочні підозри переростуть в очні, коли наші Збройні Сили будуть деокуповувати території", - запевняє Синєгубов.

На його переконання, до цього необхідно підійти принципово, бо йдеться про безпеку держави.

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12 09 2022 12:42
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