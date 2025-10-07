Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Розвідка заявила про рекорд у рф за кількістю зрадників

07 жовтня 2025, 14:55
Фото: Reuters
Відомо, що переважна більшість засуджених проходять саме по статті про державну зраду
У рф черговий антирекорд - за перше півріччя цього року суди винесли понад 200 вироків у справах про державну зраду, шпигунство та таємне співробітництво з іншими державами.
 
Про це в Telegram повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
 
Згідно з даними розвідки, за перші шість місяців 2025 року російські суди винесли 224 вироки у справах про державну зраду, шпигунство та конфіденційне співробітництво з іноземними державами.
 
Відомо, що переважна більшість засуджених проходять саме по статті про державну зраду. У розвідці підрахували, що в середньому російські суди щодня виносили майже два вироки.
 
В результаті понад двохсот осіб у рф отримали реальні строки ув’язнення згідно з вищезазначеними злочинами.
 
"Це рекордний показник за всю сучасну історію рф", - кажуть у Службі зовнішньої розвідки.
 
Для порівняння: за весь 2023 рік було засуджено 167 осіб, а за перше півріччя 2024-го - 143 особи. Від початку повномасштабної війни проти України за цими статтями вже засуджено 774 людини.
 
Зберігається також високий рівень секретності по цих справах: з 2023 року російські суди приховують імена близько 60 % фігурантів, позначаючи справи міткою "інформація прихована".
 
Дані з окупованих територій у загальну статистику не включені. Аналітики прогнозують, що до кінця 2025 року кількість засуджених за держзраду та шпигунство перевищить 500 осіб, а за справами про тероризм - близько 1500.
 
Розвідка повідомляє також про зміну настроїв серед колаборантів на тимчасово окупованих територіях.
 
"Дедалі більше з них втрачають довіру до російської влади через масові репресії, закритість судових процесів і невиконання обіцяних гарантій безпеки. Зростання кількості вироків за "держзраду" всередині самої рф лише підсилює страх і недовіру навіть серед тих, хто раніше співпрацював із окупаційними структурами", - йдеться в пресслужбі розвідки.

 

війна в Україніросія окупантизрада

