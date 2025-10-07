Розвідка заявила про рекорд у рф за кількістю зрадників

Відомо, що переважна більшість засуджених проходять саме по статті про державну зраду

У рф черговий антирекорд - за перше півріччя цього року суди винесли понад 200 вироків у справах про державну зраду, шпигунство та таємне співробітництво з іншими державами.

Про це в Telegram повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно з даними розвідки, за перші шість місяців 2025 року російські суди винесли 224 вироки у справах про державну зраду, шпигунство та конфіденційне співробітництво з іноземними державами.

Відомо, що переважна більшість засуджених проходять саме по статті про державну зраду. У розвідці підрахували, що в середньому російські суди щодня виносили майже два вироки.