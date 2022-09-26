НОВИНИКатівня, яку загарбники називали "подвалом", була облаштована у приміщенні, де розміщувалася так звана "народна міліція" "ЛНРПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Харківщині знайшли ще одну катівню окупантів - СБУ
Фото: СБУ
У селі Липці, на Харківщині, виявлено приміщення, де розміщувалася так звана "народна міліція лнр".
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
"Оперативники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у нещодавно звільненому від окупантів селі Липці на Харківщині. Катівня, яку загарбники називали "подвалом", була облаштована у приміщенні, де розміщувалася так звана "народна міліція" "ЛНР", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, бойовики цієї терористичної організації та російські військові незаконно ув'язнювали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України та відмовлялися співпрацювати з ворогом.
"За інформацією СБУ, рашисти застосовували до в'язнів жорстокі тортури, після чого силоміць вивозили їх на територію рф", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цим у рамках розпочатого раніше кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення усього кола осіб, які постраждали від тортур окупантів, а також усіх воєнних злочинців, причетних до знущання над цивільним населенням.
Усі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть згодом передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі, щоб жоден з них не уникнув відповідальності
Нагадаємо, 14 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.
16 вересня 2022 року стало відомо, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень.
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26 09 2022 12:32 МЕДІА
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