Створено сувенірні монети, присвячені закатованим у Бучі українцям
2 квітня з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.
Після цього стали з'являтися дані про звірства окупантів. росіяни вбивали і ґвалтували, знущалися і катували людей. На фото з Бучі, які згодом з'явилися в мережі, можна побачити, що окупанти вбивали пов'язаних людей.
Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли братську могилу з понад 280 тілами мирних жителів з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок.
У свою чергу міноборони рф заперечувало свою причетність до жорстоких вбивств і тортур жителів Бучі, заявивши, що тіла викинули на вулиці після того, як всі російські підрозділи пішли з міста.
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