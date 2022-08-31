Створено сувенірні монети, присвячені закатованим у Бучі українцям

На копійці зображені головні символи окупації: покинутий велосипед на дорозі, власника якого розстріляли росіяни; місцева церква, на території якої знайшли найбільше масове поховання; і дерево як символ відродження життя

Велосипед, церква та дерево: нові символи багатостраждальної Бучі відтепер зображені на сувенірних монетах.

Про це повідомляє ТСН.

За їхній дизайн і виготовлення взялися два корінні бучанці, які пережили окупацію регіону. Автори проекту присвячують колекцію закатованим та загиблим від рук загарбників жителям Бучі. Кожна монета - це не тільки сувенір, а й нагадування про звірства російських солдатів.

На копійці зображені головні символи окупації Бучі: покинутий велосипед на дорозі, власника якого розстріляли росіяни; місцева церква, на території якої знайшли найбільше масове поховання убитих бучанців; і дерево як символ відродження життя.

Бучанські монети виконані з різним покриттям - платиною, нікелем та золотом. Загальний наклад - 7,5 тис. 20% від продажу монет будуть спрямовані на відновлення міста.

"Це - символ нашого духу, нашої незламності. Ми, люди, що почали життя спочатку, створили нашу монету як нагадування як про трагедію, так і про нашу нескореність", - розповів Владислав Кушнір, ініціатор проекту "Бучанська монета".