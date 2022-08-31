RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Створено сувенірні монети, присвячені закатованим у Бучі українцям

На копійці зображені головні символи окупації: покинутий велосипед на дорозі, власника якого розстріляли росіяни; місцева церква, на території якої знайшли найбільше масове поховання; і дерево як символ відродження життя
Створено сувенірні монети, присвячені закатованим у Бучі українцям
Велосипед, церква та дерево: нові символи багатостраждальної Бучі відтепер зображені на сувенірних монетах.
 
Про це повідомляє ТСН.
 
За їхній дизайн і виготовлення взялися два корінні бучанці, які пережили окупацію регіону. Автори проекту присвячують колекцію закатованим та загиблим від рук загарбників жителям Бучі. Кожна монета - це не тільки сувенір, а й нагадування про звірства російських солдатів. 
 
 
На копійці зображені головні символи окупації Бучі: покинутий велосипед на дорозі, власника якого розстріляли росіяни; місцева церква, на території якої знайшли найбільше масове поховання убитих бучанців; і дерево як символ відродження життя.
 
Бучанські монети виконані з різним покриттям - платиною, нікелем та золотом. Загальний наклад - 7,5 тис. 20% від продажу монет будуть спрямовані на відновлення міста.
 
"Це - символ нашого духу, нашої незламності. Ми, люди, що почали життя спочатку, створили нашу монету як нагадування як про трагедію, так і про нашу нескореність", - розповів Владислав Кушнір, ініціатор проекту "Бучанська монета".
 

2 квітня з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Після цього стали з'являтися дані про звірства окупантів. росіяни вбивали і ґвалтували, знущалися і катували людей. На фото з Бучі, які згодом з'явилися в мережі, можна побачити, що окупанти вбивали пов'язаних людей.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли братську могилу з понад 280 тілами мирних жителів з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок.

У свою чергу міноборони рф заперечувало свою причетність до жорстоких вбивств і тортур жителів Бучі, заявивши, що тіла викинули на вулиці після того, як всі російські підрозділи пішли з міста.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 08 2022 08:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українські школи не відповідають за життя дітей. Що бентежить батьків напередодні нового навчального року

Українські школи не відповідають за життя дітей. Що бентежить батьків напередодні нового навчального року

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.