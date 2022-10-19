На Херсонщині окупанти блокують мобільний зв'язок для прихованого переміщення техніки

Загарбники блокують роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету в Таврійську та Новій Каховці на Херсонщині.

Фото: gettyimages.com

Мета – приховання переміщення військової техніки та особового складу. Про це повідомляє Генштаб. Нагадаємо, за даними Freedom House, російське вторгнення в Україну спричинило глобальне падіння свободи Інтернету. Навесні та влітку на окупованих територіях російські війська змусили постачальників послуг перенаправляти інтернет-трафік через російські мережі, в результаті чого українські користувачі не мали доступу до платформ соціальних мереж і міжнародних новинних сайтів. Раніше повідомлялось, що Харківщина отримала 150 комплектів Starlink.



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