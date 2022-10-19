НОВИНИЗагарбники блокують роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету в Таврійську та Новій Каховці на Херсонщині.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Херсонщині окупанти блокують мобільний зв'язок для прихованого переміщення техніки
Фото: gettyimages.com
Мета – приховання переміщення військової техніки та особового складу. Про це повідомляє Генштаб.
Нагадаємо, за даними Freedom House, російське вторгнення в Україну спричинило глобальне падіння свободи Інтернету.
Навесні та влітку на окупованих територіях російські війська змусили постачальників послуг перенаправляти інтернет-трафік через російські мережі, в результаті чого українські користувачі не мали доступу до платформ соціальних мереж і міжнародних новинних сайтів.
Раніше повідомлялось, що Харківщина отримала 150 комплектів Starlink.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 10 2022 09:04 МЕДІА
- ВІДЕО "Нова Пошта" запустила сервіс, який дозволить іншій людині забрати вашу посилку
- ФОТО Зірки та хмари в сузір’ї Оріона показав Hubble
- ФОТО Як захиститися від ворожої атаки, якщо у небі з’явився дрон-камікадзе
- Найкошмарніший варіант COVID, який долає імунітет, вже тут. Однак є і хороша новина - The Daily Beast
- Японія допоможе відновити енергетичну інфраструктуру України
СТАТТІ