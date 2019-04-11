CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Дніпрі, неподалік від піщаного кар'єру Херсонського морського торговельного порту, зафіксували масовий мор риби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Херсонщині помітили масовий мор риби у Дніпрі
Глава ОДА наголосив, що винних у морі риби буде притягнуто до відповідальності задля унеможливлення подібних ситуацій у майбутньому
Фото: Facebook Юрія Гусєва
Про це повідомив голова Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв, повідомляє "Громадське".
Він доручив своєму заступнику Сергію Козиру, Департаменту екології Херсонської ОДА, а також природоохоронним і правоохоронним органам області терміново розібратися в ситуації.
Глава ОДА наголосив, що винних у морі риби буде притягнуто до відповідальності задля унеможливлення подібних ситуацій у майбутньому.
Нагадаємо, що у Херсоні чоловік із тестем виростили 60 кг елітного канабісу на продаж
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