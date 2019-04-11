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На Херсонщині помітили масовий мор риби у Дніпрі

Глава ОДА наголосив, що винних у морі риби буде притягнуто до відповідальності задля унеможливлення подібних ситуацій у майбутньому
У Дніпрі, неподалік від піщаного кар'єру Херсонського морського торговельного порту, зафіксували масовий мор риби.
На Херсонщині помітили масовий мор риби у Дніпрі Фото: Facebook Юрія Гусєва

Про це повідомив голова Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв, повідомляє "Громадське".

Він доручив своєму заступнику Сергію Козиру, Департаменту екології Херсонської ОДА, а також природоохоронним і правоохоронним органам області терміново розібратися в ситуації.

Глава ОДА наголосив, що винних у морі риби буде притягнуто до відповідальності задля унеможливлення подібних ситуацій у майбутньому.

Нагадаємо, що у Херсоні чоловік із тестем виростили 60 кг елітного канабісу на продаж

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04 11 2019 09:17
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