На карибському острові почалося виверження вулкана
У грудні 2020 року вулкан почав виявляти вулканічну активність, повідомляє "Громадське". Хоча до того він спав протягом кількох десятиліть. Цього тижня він став ще активнішим. Зрештою 9 квітня приблизно о 9:00 за місцевим часом розпочалося виверження.
Однак про це дізналися заздалегідь - ввечері 8 квітня на верхівці вулкана помітили купол лави. Тоді ж прем'єр-міністр Ральф Гонсалвес (острів Сент-Вінсент є частиною держави Сент-Вінсент і Гренадини) закликав більш як 16 тисяч жителів навколишніх районів терміново евакуюватися.
Шлейфи попелу вже сягнули 6 кілометрів. Усіх евакуйованих людей розмістили у безпечніших районах острова, а декого відправили на круїзні лайнери.
BBC пише, що до цього на Сент-Вінсенті не було вивержень із 1979 року. У 1902 році там сталося найбільше виверження в історії острова, внаслідок якого більш як тисяча людей загинули.
Нагадаємо, що вулкан в Ісландії може вивергатися роками, його відвідали вже 10 тисяч людей
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