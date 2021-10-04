На карибському острові почалося виверження вулкана

На острові Сент-Вінсент, що в Карибському морі, 9 квітня розпочалося виверження вулкана Суфрієр. Влада закликала місцевих жителів терміново евакуюватися.

Попіл піднімається в повітря під час виверження вулкана Суфрієр на карибському острові Сент-Вінсент, 9 квітня 2021 року Фото: AP

У грудні 2020 року вулкан почав виявляти вулканічну активність, повідомляє "Громадське". Хоча до того він спав протягом кількох десятиліть. Цього тижня він став ще активнішим. Зрештою 9 квітня приблизно о 9:00 за місцевим часом розпочалося виверження.

Однак про це дізналися заздалегідь - ввечері 8 квітня на верхівці вулкана помітили купол лави. Тоді ж прем'єр-міністр Ральф Гонсалвес (острів Сент-Вінсент є частиною держави Сент-Вінсент і Гренадини) закликав більш як 16 тисяч жителів навколишніх районів терміново евакуюватися.

Шлейфи попелу вже сягнули 6 кілометрів. Усіх евакуйованих людей розмістили у безпечніших районах острова, а декого відправили на круїзні лайнери.

BBC пише, що до цього на Сент-Вінсенті не було вивержень із 1979 року. У 1902 році там сталося найбільше виверження в історії острова, внаслідок якого більш як тисяча людей загинули.

Нагадаємо, що вулкан в Ісландії може вивергатися роками, його відвідали вже 10 тисяч людей