На кінець 2020 року рівень інфляції становитиме 6% - Смолій

За попередніми даними онлайн-моніторингу НБУ, інфляція у квітні залишатиметься низькою

нфляція помірно прискориться в подальші місяці і на кінець 2020 року становитиме 6%, тобто залишиться в межах цільового діапазону. Заходи фіскальної та монетарної політик, спрямовані на підтримання бізнесу та населення, частково компенсують падіння споживчого попиту."

У 2020 році інфляція залишиться у цільовому діапазоні 5% +/- 1 в.п - помірно прискориться у подальші місяці та на кінець 2020 року становитиме 6%, тобто залишиться в межах цільового діапазону.

Про це заявив голова НБУ Яків Смолій 23 квітня під час брифінгу щодо рішень Правління Національного банку з монетарної політики, повідомляє "Економічна правда".

За його словами, у березні-квітні інфляція була нижчою, ніж очікувалося, попри тимчасове зростання цін протягом перших тижнів карантинних заходів.

"У минулому місяці зростання споживчих цін у річному вимірі сповільнилося до 2,3%.

Зростання цін стримували насамперед три фактори: здешевлення енергоносіїв на світових ринках, відображення залишкових ефектів від торішнього зміцнення гривні, а також збільшення пропозиції сирих продуктів харчування. Ці чинники переважили зворотний тиск на ціни з боку березневого послаблення гривні та ажіотажного попиту на окремі товари після запровадження карантинних заходів", - розповів Смолій.

За попередніми даними онлайн-моніторингу НБУ, інфляція у квітні також залишатиметься низькою.

"Підвищений попит на товари першої необхідності та ажіотаж на валютному ринку, спричинений психологічними чинниками, досить швидко вичерпалися.

Тож ціни на більшість продуктів харчування та ліки, які зросли під час перших тижнів карантину, впродовж останніх тижнів знижувалися", - додали в НБУ.

Він підкреслив, що у 2020 році інфляція залишиться в цільовому діапазоні 5% +/- 1 в.п.

"Інфляція помірно прискориться в подальші місяці і на кінець 2020 року становитиме 6%, тобто залишиться в межах цільового діапазону. Заходи фіскальної та монетарної політик, спрямовані на підтримання бізнесу та населення, частково компенсують падіння споживчого попиту.

Однак споживчий попит залишатиметься пригніченим ще досить тривалий час після завершення дії карантину, і це стане на заваді зростанню інфляції понад цільовий рівень у поточному році", - заявив Смолій.

За його словами, інфляцію також стримуватиме зниження світових цін на енергоносії.

При цьому, у першому кварталі 2021 інфляція тимчасово вийде за межі цільового діапазону через ефект низької бази порівняння, але в подальшому уповільниться до рівня середньострокової цілі в 5%, де й залишатиметься надалі, заявили в НБУ.

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