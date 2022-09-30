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На кінофестивалі у Варшаві покажуть три українські стрічки
Фото: УНН
Українські стрічки "Rock. Paper. Grenade" та "Тато" було відібрано до головної програми 38-го міжнародного Варшавського кінофестивалю, а фільм "Спас" - до 1-2 Competition.
Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з питань кіно у Facebook.
"Серед 15 фільмів, що відібрані до головної програми Warsaw Film Festival - дві картини, створені за підтримки Держкіно: стрічка української режисерки Ірини Цілик “Rock. Paper. Grenade” (“Я і Фелікс”) та польсько-український фільм “Тато” (“Заморожене добро”) режисерки Анни Маліжевської. Також у конкурсній програмі фестивалю 1-2 Competition - стрічка Максима Наконечного "Спас" (Butterfly Vision)", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає відомство, перша стрічка розповідає про дорослішання: підліткову закоханість, пошуки вчителя і непрості стосунки дітей та поламаних 1990-ми роками дорослих. Водночас друга історія розгортається навколо батька-одинака - далекобійника, який відправляється у несподівану подорож - до усвідомлення цінності батьківства.
Держкіно інформує, що продюсерами стрічки "Rock. Paper. Grenade”, створеної за підтримки Українського Інституту і Göteborg Film Fund, стали Анна та Володимир Яценки. Заразом “Тато” спродюсувала Анастасія Буковська, а фільм підтримали Polish Film Institut та FAMILY PRODUCTION.
Також відомство інформує, що в конкурсній програмі фестивалю 1-2 Competition, було відібрано роботу Максима Наконечного "Спас" - сюрреалістичну історію про жінку-воїна. Зазначається, що світова прем'єра фільму відбулася цьогоріч на Каннському міжнародному кінофестивалі.
Варшавський кінофестиваль щорічно відбувається на початку жовтня у столиці Польщі та має на меті представляти нові фільми світового, європейського та польського кінематографа.
Раніше повідомлялося, що на Римському кінофестивалі покажуть українсько-французьку драму "ШТТЛ".
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