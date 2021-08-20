ВІДПОЧИНОК НОВИНИНа французькому середземноморському острові Корсика бродячі корови завдають серйозних клопотів оточуючим: вони виганяють туристів з пляжів, а місцеве населення змушують ховатися в оселях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Корсиці бродячі корови виганяють відпочивальників з пляжів
Місцева влада наразі нічого не може вдіяти, щоб зупинити тварин
Фото: freeimageslive.co.uk
Про це повідомляє The Times.
Місцева влада наразі нічого не може вдіяти, щоб зупинити тварин.
Зазначається, що останніми роками кількість корів на острові зросла до 15 тисяч. Із них половина належить фермерами, які відпускають їх пастися, однак інша половина фактично – дикі.
Так, цього місяця 50-річного французького туриста доставили до лікарні в Бастії після того, як він "роздратував" коров’яче стадо, намагаючись зайняти місце, яке подобається тваринам, на одному з пляжів на північному узбережжі Корсики. Коров’ячі роги поранили туристові шию. У гірському селі Лоццо тварини напали на 70-річну жінку, коли вона розвішувала білизну. Постраждалу доставили в лікарню з серйозною травмою ноги.
Повідомляється ще про кілька подібних інцидентів.
А минулого тижня корови гналися за людьми головною вулицею села Сент-Люсі-де-Таллано.
Мер прибережного міста Лоззі Франсуа Аквавіва сказав, що він і його колеги були розчаровані нездатністю влади взяти під контроль цю проблему.
Окрім власне нападів на людей, худоба ламає огорожі, поїдає плантації, залишає вм'ятини на машинах і перекидає сміттєві баки.
Місцева влада звинувачує зміну загальної сільськогосподарської політики ЄС у зростанні кількості бродячої худоби. Фермери, які не були тваринниками, кинулися купувати тварин, коли субсидії були зміщені в бік володіння худобою. Коли Брюссель змінив свої критерії, багатьом тваринам дозволили пастися без нагляду.
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20 08 2021 11:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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