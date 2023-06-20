На Лондонській конференції партнери оголосять про внески у відновлення України

Під час Лондонської конференції західні партнери України оголосять про конкретні фінансові внески у відновлення України.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це пише МЗС в Telegram-каналі.

Конференції з відновлення України має відбуватись в Лондоні 21-22 червня.

"Під час Лондонської конференції будуть оголошення від великих країн про конкретні фінансові внески у відновлення України", - йдеться в длописі.

Військовий і дипломатичний блок команди президента Зеленського наразі працює насамперед над постачанням артилерійських боєприпасів і бронетехніки. Відповідні партії допомоги щодня прибувають в Україну.

Кулеба додав, що авіаційна коаліція фактично розпочала функціонування, незабаром розпочнуться тренування пілотів на літаках і симуляторах, а також підготовка техніків та інфраструктури.