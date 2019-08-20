На Луганщині близько 80 тисяч людей залишилися без водопостачання При необхідності будуть здійснювати підвіз води

Об’єкти комунального підприємства "Лисичанськводоканал" 19 серпня відключили від електропостачання через борги, унаслідок чого мешканці міст Новодружеськ, Привілля та частково Лисичанська (всього близько 80 тисяч абонентів) залишилися без водопостачання.

Фото: gettyimages.com

При необхідності будуть здійснювати підвіз води, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Нагадаємо, що мільйони людей можуть залишитися без питної води через загострення боїв на Донбасі. Було зафіксовано 58 випадків пошкодження об’єктів системи водопостачання і водовідведення.

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