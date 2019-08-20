CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОб’єкти комунального підприємства "Лисичанськводоканал" 19 серпня відключили від електропостачання через борги, унаслідок чого мешканці міст Новодружеськ, Привілля та частково Лисичанська (всього близько 80 тисяч абонентів) залишилися без водопостачання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Луганщині близько 80 тисяч людей залишилися без водопостачання
При необхідності будуть здійснювати підвіз води
Фото: gettyimages.com
При необхідності будуть здійснювати підвіз води, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що мільйони людей можуть залишитися без питної води через загострення боїв на Донбасі. Було зафіксовано 58 випадків пошкодження об’єктів системи водопостачання і водовідведення.
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