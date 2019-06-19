На Львівщині шахтарі відновили роботу
"На рахунки ДП "Львіввугілля" поступили кошти згідно з заключеним договором з компанією "Д. Трейдінг" від 14.06.2019р. - це передоплата за вугільну продукцію. Кошти одразу скеровані на виплату заробітної плати працівникам держпідприємства в розмірі 48% за квітень поточного року. Загалом за квітень буде виплачено 86% зарплати. Кошти поступають на особові рахунки працівників", - повідомляє "Громадське".
Як повідомив голова профспілкового осередку шахти "Степова" Василь Семканич, 19 червня всі шахти ДП "Львіввугілля" відновили роботу.
"Фактично вирішене питання погашення боргів із заробітної платні гірникам за квітень. Як і обіцяли шахтарі, щойно кошти потрапили на рахунок ДП "Львіввугілля", вони приступили до роботи", - повідомив Василь Семканич.
Нагадаємо, що близько півсотні гірників перекрили міжнародну трасу Львів - Рава-Руська у селі Смереків Львівської області.
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