Шахтарі перекрили трасу Львів - Рава-Руська, вимагають виплати зарплати
Вказано, що шахтарі перекрили також дорогу поблизу села Воля-Висоцька. Основна вимога протестуючих - виплатити заборгованість зарплат за березень, квітень та травень, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на "Громадське".
Повідомляється, що кожні 15 хвилин пікетувальники пропускають кілька машин.
"Ми вимагаємо, щоб нам виплатили заборгованість по зарплаті. Нам потрібно годувати сім’ю. Про шахтарів забули, але ми про себе нагадуємо", - розповів шахтар Ігор Чулков.
Нагадаємо, напередодні Дві шахти у Львівській області призупинили роботу через заборгованість із зарплати. Гірники погрожували перекрити міжнародну трасу "Львів - Рава-Руська".
Додамо, що раніше на Львівщині обвалилась шахта, загинуло двоє гірників.
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