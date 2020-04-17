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На Львівщині священик влаштував хресну ходу, попри карантин

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень, а для посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень
У місті Самбір Львівської області священнослужитель провів хресну ходу, попри карантин, поліцейські почали розслідування порушення.
На Львівщині священик влаштував хресну ходу, попри карантин pravda.com.ua/

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області, Facebook-сторінка храму у Самборі, передає Українська правда.

"17 квітня, під час патрулювання міста Самбір поліцейські виявили, що під час хресної ходи парафіяни однієї з церков порушували правила карантину, а саме – частина учасників ходи, яких було більше десяти осіб, були без засобів індивідуального захисту (масок) та не дотримувалися соціальної дистанції".

На 4-х учасників ходи поліцейські склали адмінпротоколи за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень, а для посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.

Окрім того, слідчі Самбірського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - від штрафу до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали.

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17 04 2020 16:20
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