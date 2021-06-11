На Марсі Curiosity знайшов нові органічні молекули

Марсохід проводить пошук біосигнатур та ознак існування життя на планеті відтоді, як приземлився на неї у 2012 році

У зібраних марсоходом NASA Curiosity зразках ґрунту на Червоній планеті були виявлені сполуки, які раніше не зустрічалися на Марсі - аміак та бензойна кислота.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Popular Science.

Як зазначається, у 2017 році, коли Curiosity збирав зразки ґрунту з дюн Багнольда, марсохід зіштовхнувся з несправністю - його свердло раптово вийшло з ладу. Але замість того, щоб відмовитися від місії, вчені NASA змінили методику відбору проб таким чином, що марсохід помістив зразки ґрунту не в порожні ємності, а в чаші з хімічною сумішшю.

У результаті цей експеримент методом "мокрої хімії" допоміг вченим ідентифікувати органічні молекули, які ще не були помічені на Марсі.

Марсохід проводить пошук біосигнатур та ознак існування життя на планеті відтоді, як приземлився на неї у 2012 році.

Сьогодні Марс в основному складається з бруду, пилу та газу, але передбачається, що раніше на Червоній планеті існували озера, річки та мікробне життя.

Зразок Curiosity, зібраний з дюн Багнольда, не мав жодних біосигнатур, що свідчать про минуле життя планети, однак у ньому були аміак та органічна сполука - бензойна кислота, які раніше не зустрічалися на Марсі, йдеться у публікації.

Аміак був примітний тим, що, хоча він і не є органічною сполукою, дослідники вважали його можливим індикатором біосигнатури.

Органічні молекули, такі як бензойна кислота, є індикаторами біосигнатур, які представляють собою хімічні речовини, які могли з'явитися у минулому на Марсі. Вони також вказують на те, що цей метод збирання зразків є досить перспективним.

Органічні матеріали, включаючи тіофени, бензол, толуен та невеликі вуглецеві ланцюги, раніше вже були виявлені на Червоній планеті у зразках осадових порід.

Ці сполуки виявили за допомогою спеціалізованих інструментів марсохода, які нагрівають осадові породи та вивільняють молекули. Однак аміак та бензойна кислота ніколи раніше не знаходили за допомогою цього методу.

У ході "мокрого" відбору проб Curiosity опустив ґрунт у суміш хімічних реагентів, викликавши цим хімічну реакцію, яка дозволила дослідникам з'ясувати молекулярний склад. Однак наразі вченим ще потрібно з'ясувати, де і як виникли молекули.

Дослідження вчених показало, що молекули можуть бути як результатом геологічних процесів, так і індикаторами минулої життєдіяльності планети.

Дюни, де було зібрано зразок, знаходяться в кратері Гейла - місці, яке раніше було заповнене водою. Проте, щоб отримати ще більше зразків для роботи, дослідники очікують на запуск експедиції Європейського космічного агентства ExoMars.

"Тим часом ця нова знахідка допомагає вченим скласти більш чітке уявлення про історію Марса, оскільки крок за кроком вони продовжують розкривати секрети Червоної планети", - йдеться у публікації.

Результати експериментів були опубліковані у журналі Nature Astronomy.

Нагадаємо, що Perseverance зробив перші знімки Марса після відновлення зв'язку