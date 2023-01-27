На Марсі знайшли "ведмедя"

Дивне геологічне утворення складається з двох кратерів й пагорба

Космічний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter зняв фрагмент поверхні планети, який нагадує зображення ведмедя, передає "Укрінформ" із посиланням на Independent.

"Це пагорб із V-подібною зруйнованою структурою (ніс), двома кратерами (очі) і круглим візерунком розлому (голова). Це схоже на морду ведмедя", — заявили в Університеті Арізони.

Дослідники кажуть, що кругла структура тріщин може бути наслідком осідання відкладень над похованим кратером, а "ніс" ведмедя, ймовірно, є вулканічним або грязьовим жерлом вулкану.

Матеріал, який осідає над кратером, може бути лавовими потоками або брудом.

Нагадаємо, в грудні гелікоптер NASA Ingenuity здійснив 35-й політ на Марсі та встановив новий рекорд.