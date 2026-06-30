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На нафтохімічному заводі в Індії спалахнула пожежа

30 червня 2026, 12:10
На нафтохімічному заводі в Індії спалахнула пожежа
Фото: Getty Images
Щонайменше 20 людей постраждали.
Внаслідок пожежі на нафтохімічному заводі на сході Індії постраждало щонайменше 20 людей, п'ятеро з них перебувають у критичному стані.
 
Про це пише АР.
 
За даними Нindustantimes, пожежа спалахнула близько 5-ї ранку. За попередньою інформацією, пожежа могла виникнути поблизу несанкціонованого зрізу у нафтопровід для  крадіжки нафти. 
 
Пожежа спалахнула у вівторок на нафтопроводі на об'єкті, що експлуатується компанією Haldia Petrochemicals, і швидко поширилася на сусідні будинки в окрузі Пурба Медініпур штату Західна Бенгалія.
 
Пожежники задіяли 12 пожежних машин, щоб взяти полум'я під контроль, а поранених доправили до найближчих лікарень. Постраждалими є люди, які проживають поблизу заводу. 
 
Причина пожежі не була одразу відома. Правоохоронці розслідують інцидент.
пожежаІндія

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